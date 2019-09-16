Под Волгоградом мошеннице, укравшей 350 тысяч рублей, дали 4 года тюрьмы

СЕГОДНЯ 18:11 2019-09-16T18:11:33+03:00

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Сегодня Фроловский городской суд Волгоградской области приговорил 25-летнюю аферистку к 3 годам и 10 месяцам колонии-поселения. В общей сложности мошенница обманула нескольких пожилых людей на 350 тысяч рублей. Поймали ее после многочисленных заявлений самих жертв, которые сразу же после обнаружения пропажи своих сбережений шли в полицию. У женщины была разработана целая схема, ею она до поры до времени успешно пользовалась.

- В основном ее жертвами были пенсионеры, которым она сначала предлагала помощь по хозяйству, а затем, войдя в доверие, похищала различные суммы денег и вещи, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.

Несмотря на признание вины и даже раскаяния, аферистке дали немалый срок. Обжаловать она еще сможет – приговор не вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU