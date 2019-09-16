2019-09-16T17:55:29+03:00
Общество

«Ремень безопасности»: в ближайший месяц ГАИ проверят волгоградских автомобилистов

Профилактическое мероприятие продлится до 16 октября
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 16 сентября по 16 октября во всех районах Волгоградской области и самого Волгограда пройдут профилактические рейды: сотрудники ГАИ проверят автомобилистов на соблюдение правил дорожного движения, а именно использования ремней безопасности по их прямому назначению.

По статистике, элементарное пристегивание спасает жизни водителей и их пассажиров, на 50% снижает вероятность гибели людей. А тем, кто все-таки рискует и ездит вопреки правилам, придется платить штрафы.

- Госавтоинспекция региона призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать нормы и правила дорожной безопасности, а также напоминает, что согласно закону, управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей, - напомнили в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Огонь угрожал дачам: в Волгограде к вечеру потушили пожар в районе «Соснового бора»
Под Волгоградом мошеннице, укравшей 350 тысяч рублей, дали 4 года тюрьмы
«Живи, лес!»: волгоградцев приглашают посадить более ста тысяч деревьев
Потерявшая память 77-летняя волжанка дошла пешком до Астраханской области
Волгоградские депутаты на первом заседании должны решить судьбу больницы возле ВолГУ
В Волгоградской области дополнительно отремонтируют 52 километра дорог
Директор МУПа пойдет под суд за неработающую канализацию
В Волгограде в районе «Соснового бора» горит сухая трава
В «Роторе» два новых тренера
Астраханец приятной наружности обчистил даму, пока она была в душе
В Казахстан пытались переправить 44 килограмма черной икры
Волгоградских военнослужащих научили расслабляться и релаксировать
Под Волгоградом из-за неуступчивого водителя в больницу попали две девочки
В Волжском "семерка" без водителя сбил двух 17-летних пешеходов
С начала года волгоградцы проели в кафе и ресторанах почти 10 миллиардов рублей
В Астрахани будут судить семерых уклонистов
Волгоградцев приглашают на ярмарку животных «Дорога домой»
Волгоградцев ждет теплая погода с ветром и кратковременными дождями
Проект «Первая улица Мира» посетили более 25 тысяч волгоградцев
В Астрахани заключенный напал на замначальника охраны