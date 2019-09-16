«Ремень безопасности»: в ближайший месяц ГАИ проверят волгоградских автомобилистов
С 16 сентября по 16 октября во всех районах Волгоградской области и самого Волгограда пройдут профилактические рейды: сотрудники ГАИ проверят автомобилистов на соблюдение правил дорожного движения, а именно использования ремней безопасности по их прямому назначению.
По статистике, элементарное пристегивание спасает жизни водителей и их пассажиров, на 50% снижает вероятность гибели людей. А тем, кто все-таки рискует и ездит вопреки правилам, придется платить штрафы.
- Госавтоинспекция региона призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать нормы и правила дорожной безопасности, а также напоминает, что согласно закону, управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей, - напомнили в ГУ МВД по Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU