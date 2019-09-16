2019-09-16T17:38:42+03:00
Общество

«Живи, лес!»: волгоградцев приглашают посадить более ста тысяч деревьев

Осенью стартовала всероссийская акция по озеленению территорий России
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба облкомприроды.Фото: пресс-служба облкомприроды.
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С приходом осени в России стартовала популярная акция «Живи, лес!». Участие в ней принимает и Волгоградская область. Ключевая задача – высадить более ста тысяч деревьев и кустарников на территории региона. И сделать это предлагают всем желающим. Принять участие в озеленении родного края смогут как дети, так и их родители. Условие одно – немного свободного времени и энтузиазма.

- Кроме высадки деревьев, будут проведены субботники, в ходе которых лесную территорию очистят от мусора, а в школах региона и лесничествах пройдут просветительские мероприятия: уроки природолюбия, конференции, конкурсы, викторины, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе облкомприроды.

В социальных сетях организаторы создали страничку, где можно узнать все интересующие подробности: место, даты, время (https://vk.com/app7113904). Еще не поздно сделать доброе дело, акция стартует в октябре. В прошлом году 8 тысяч человек высадили 14 тысяч деревьев и убрали мусор на территории почти 100 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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