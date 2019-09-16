2019-09-16T17:09:48+03:00
Общество

Потерявшая память 77-летняя волжанка дошла пешком до Астраханской области

Через неделю после пропажи женщину нашли волгоградские полицейские
Юлия Данильченко
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Об исчезновении 77-летней матери из Волжского заявила ее дочь, проживавшая в Москве. Еще в августе пенсионерка вышла из дома и потерялась. Поначалу ее пытались найти своими силами ведь знали: она страдает потерей памяти и не ориентируется в пространстве. Через мобильный пеленгатор стало понятно, что волжанка каким-то образом добралась до Среднеахтубинского района, но там у родни не появлялась. Отчаявшаяся дочь пошла в правоохранительные органы.

- Спустя неделю информация о местонахождении без вести пропавшей поступила из поселка Верхний Баскунчак Астраханской области. Местные стражи порядка на одной из улиц заметили одиноко бредущую вдоль дороги пожилую женщину, внешность которой была схожа с описанием в ориентировки. Пенсионерка подтвердила, что дошла до этого места пешком по жаре из Волгоградской области, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Женщину привезли домой, а ее родственники написали благодарственное письмо в адрес полицейских, которые смогли спасти женщину от беды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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