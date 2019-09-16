2019-09-16T16:17:21+03:00
Общество

В Волгоградской области дополнительно отремонтируют 52 дороги

Чиновникам удалось сэкономить на закупке
Екатерина МАЛИНИНА
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Главное, чтобы сделали хорошо.Главное, чтобы сделали хорошо.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Волгоградская область ушла из списка самых бездорожных регионов. За четыре года у нас сделали столько квадратных метров, сколько не делали за десять лет. Коснулось это основных магистралей. Сейчас дорожники все больше уделяют внимание периферийным и особо аварийным улицам. И в этом году в список ремонтируемых решили добавить дополнительно 52 дороги. Нет, Москва не расщедрилась еще на пару десятков миллионов. Просто чиновникам удалось сэкономить на нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а точнее, на закупочных процедурах.

Где будет дополнительный ремонт:

В Волгограде дорожная техника заедет на улицу 51-й Гвардейской Дивизии (от Краснополянской до Космонавтов), на несколько участков улицы Джаныбековской и местный проезд на улице Еременко; проезжую часть на Краснопресненской; дополнительный участок дороги к рабочему поселку Горьковский; участок от улицы Елецкой до улицы Полоненко.

В Волжском до 1 ноября этого года отремонтируют улицу Ленинскую (от Северной до улицы Кошевого), проспект Ленина рядом с площадью Свердлова; а также участок проспекта в составе Волжской ГЭС, где идет капитальный ремонт полотна.

Также до 1 октября приведут в порядок дороги в Ленинском, Светлоярском, Котельниковском, Даниловском, Старополтавском, Среднеахтубинском, Палласовском, Клетском и Ольховском районах области. Всего ремонт затронет 42 километра областных дорог.

Все объекты будут на гарантии. И при появлении ям в течение четырех лет после ремонта подрядчик обязан все устранить за свой счет.

Кстати, проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» рассчитан до 2024 года. Так что благодаря федеральным деньгам (на условиях софинансирования) можно рассчитывать на ровный асфальт на большинстве волгоградских дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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