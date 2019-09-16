2019-09-16T13:50:36+03:00
Происшествия

В Волгограде в районе «Соснового бора» горит сухая трава

Из-за сильного ветра огонь распространяется очень быстро
Екатерина МАЛИНИНА
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Дым идет с 3-й Продольной на город. Фото: Марина ИльинаДым идет с 3-й Продольной на город. Фото: Марина Ильина
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В понедельник 16 сентября в Волгограде сильный ветер. Порывы достигают 16 метров в секунду. Он отчасти стал причиной нескольких пожаров возле Третьей Продольной магистрали. Сухая трава загорелась в нескольких местах вдоль трассы, в том числе и возле усадьбы «Сосновый бор». На борьбу с возгоранием выехали сотрудники 1 пожарного отряда. Как только спасатели ликвидируют огонь в одном месте, тут же пламя появляется неподалеку. Искры разлетаются из-за ветра на десятки метров в округ. Но пожарные держат огненную стихию под контролем: людям и строениям пламя не угрожает.

Еще один пожар устроил дымовую завесу на Пархоменко. Там в одном из дворов загорелся мусор. На месте работают сотрудники волгоградского МЧС.

Ведомство еще раз просит волгоградцев быть предельно внимательными, когда выезжаете на природу или бросаете сигарету. В сильный ветер даже окурок может стать причиной большого пожара.

Пожарные борются сразу же с несколькими очагами. Фото: Марина Ильина

Пожарные борются сразу же с несколькими очагами. Фото: Марина Ильина

ИСТОЧНИК KP.RU

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