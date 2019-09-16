Астраханец приятной наружности обчистил даму, пока она была в душе

СЕГОДНЯ 11:52 2019-09-16T11:52:40+03:00

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Дамы, особенно бальзаковского возраста, готовы на удивительные поступки ради симпатичного кавалера. Правда, часто это приводит весьма к печальным потерям, например, телефона. В полицию пришла 39-летняя астраханка с жалобой, что ее обокрали.

Накануне женщина была в гостях и познакомилась с красавцем: обходительным, обаятельным, умеющим говорить комплименты, почти вымирающим динозавром современности. Он вызвался проводить одинокую гостью до дома и остался выпить утренний кофе. Утром дама отправилась в душ и когда вернулась, мужчины уже не было. Женщина расстроилась, но не то, чтобы сильно. Гораздо больше ее огорчило исчезновение дорогого телефона, в котором была почти вся ее жизнь вместе с онлайн-банком.

Астраханка поспешила к финансистом, чтобы заблокировать все операции, но кавалер оказался проворней. Он снял 9 тысяч рублей, видимо, просчитав, что это была равноценная плата за ночь.

Мужчину задержали, гаджет у него забрали, а вот деньги он уже успел спустить. Кстати, 38-летний астраханец был до этого судим.

ИСТОЧНИК KP.RU