В Казахстан пытались переправить 44 килограмма черной икры

СЕГОДНЯ 10:33 2019-09-16T10:33:44+03:00

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Грузовую «ГАЗель» остановили для проверки в пункте пропуска Карузек – на границе России и Казахстана. Водитель заметно нервничал. Пограничники попросили открыть кусов для осмотра. Внутри были продукты питания и морозильная камера. Причем выглядела она, как будто ее только купили и никто даже не открывал. Но именно она вызвала подозрение у сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

Когда открыли холодильник, то увидели внутри черную икру. В полиэтиленовых пакета были 44 килограмма «сырца». То есть, чтобы ее получить, браконьеры убили 30 севрюг. .

По факту незаконной добычи и оборота особо ценных биоресурсов, возбудили уголовное дело. Водитель «Газели» свою причастность к икре отрицает, мол, не знал, что везет. Сейчас следователи выясняют, кто добыл деликатес и кто руководил перевозкой.

ИСТОЧНИК KP.RU