Волгоградских военнослужащих научили расслабляться и релаксировать
Служба в армии - работа весьма напряженная. Множество стрессовых ситуаций, большая ответственность при проведении спецопераций и учений, постоянное соседство с малознакомыми людьми. Чтобы избежать депрессий и усталости, военнослужащих решили научить расслабляться. Для этого военные психологи провели занятия, где тренировали саморегуляцию с помощью нервно-мышечной релаксации. То есть показывали, как расслаблением и напряжением мышц в определенной последовательности добиться отдыха.
Также обучили и специальной дыхательной гимнастике: и той, которая мобилизирует силы, и той, которая успокаивает в сложной обстановке.
Данные методики позитивно влияют как на физиологическое, так и на психическое состояние военнослужащего, помогают справиться с тревожностью, депрессией, а так же усталостью и апатией. Время, необходимое для выполнения специальных упражнений, - всего 5 - 6 минут», - пояснил «КП-Волгоград» начальник психологической службы мотострелкового соединения капитан Дмитрий Агаев.
ИСТОЧНИК KP.RU