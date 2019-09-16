Волгоградских военнослужащих научили расслабляться и релаксировать

СЕГОДНЯ 09:59 2019-09-16T09:59:25+03:00

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Служба в армии - работа весьма напряженная. Множество стрессовых ситуаций, большая ответственность при проведении спецопераций и учений, постоянное соседство с малознакомыми людьми. Чтобы избежать депрессий и усталости, военнослужащих решили научить расслабляться. Для этого военные психологи провели занятия, где тренировали саморегуляцию с помощью нервно-мышечной релаксации. То есть показывали, как расслаблением и напряжением мышц в определенной последовательности добиться отдыха.

Также обучили и специальной дыхательной гимнастике: и той, которая мобилизирует силы, и той, которая успокаивает в сложной обстановке.

Данные методики позитивно влияют как на физиологическое, так и на психическое состояние военнослужащего, помогают справиться с тревожностью, депрессией, а так же усталостью и апатией. Время, необходимое для выполнения специальных упражнений, - всего 5 - 6 минут», - пояснил «КП-Волгоград» начальник психологической службы мотострелкового соединения капитан Дмитрий Агаев.

ИСТОЧНИК KP.RU