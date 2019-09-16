Под Волгоградом из-за неуступчивого водителя в больницу попали две девочки

СЕГОДНЯ 09:50 2019-09-16T09:50:08+03:00

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Авария в Городищенском районе произошла ближе к вечеру. 38-летний мужчина на «семерке» ехал по улице Центральной в сторону поселка Царицын. При повороте он не уступил дорогу 33-летнему водителю на ВАЗ 21140. Машины столкнулись. Скорость была хоть и не большой, но удар все равно привел к весьма трагическим последствиям. 40-летняя пассажирка ВАЗ 21070 и две 4-летние девочки из этой же машины получили травмы. Водители вызвали «скорую» и сотрудников ГИБДД. Медики решили госпитализировать троих пострадавших.

Еще один ребенок пострадал в Клетском районе. 47-летняя женщина за рулем «семерки» ехала по автодороге «Лог – Клетская». Женщина на очередной колдобине не справилась с управлением и съехала в кювет. Машина перевернулась. В результате аварии пострадала 79-летняя пенсионерка и 7-летняя девочка.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах аварий, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU