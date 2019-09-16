В Волжском "семерка" без водителя сбил двух 17-летних пешеходов

СЕГОДНЯ 09:39 2019-09-16T09:39:48+03:00

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Авария произошла в половине первого ночи в Волжском. 18-летний парень на «восьмерке» мчался по улице Пушкина в сторону Севастопольской. Он решил развернуться и не уступил дорогу «Шкоде Октавия», за рулем которой был 20-летний молодой человек. Иномарка в свою очередь врезалась в припаркованную «семерку». От удара машина без водителя наехала на двух стоящих пешеходов. В итоге в больницу попали водитель ВАЗ 2108 и двое 17-летних ребят, оказавшихся на пути русского автопрома.

Еще один пешеход пострадал в Волжском уже днем: в 12-30. Водитель на «Дэу Нексии» ехал по улице Грушевая в сторону Крыжовниковой. Он сбил 38-летнего волжанина, идущего по обочине проезжей части навстречу транспорту. Владелец иномарки даже не остановился, чтобы узнать о состоянии сбитого мужчины. Сейчас водителя разыскивает волгоградская полиция. А пешеход в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU