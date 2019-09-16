С начала года волгоградцы проели в кафе и ресторанах почти 10 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 09:20 2019-09-16T09:20:48+03:00

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Вроде бы и живут волгоградцы весьма скромно, и зарплаты у нас совсем небольшие. Но иногда хочется и в кино сходить с детьми, и в кафе посидеть. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, с января до август жители региона потратили в кафе 9 миллиардов 600 миллионов рублей. Эта сумма по сравнению с прошлым годом выросла на 900 миллионов, то есть на пять процентов. Предприятия общественного питания уплатили в казну уже 207 миллионов рублей налогов.

Кстати, если посмотреть, сколько тратит в кафе один волгоградец в месяц, получается не такая уже и запредельная сумма, особенно по сравнению с той же Москвой или Питером,– порядка 500 рублей. Правда, сумма по факту чуть больше, ведь младенцы, старики и селяне очень редко посещают рестораны.

Кстати, в Волгоградской области зарегистрировано 70 ресторанов, 170 столовых, 480 кафе, 120 баров, 500 закусочных и еще около 400 организаций общепита разного формата.

ИСТОЧНИК KP.RU