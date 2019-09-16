В Астрахани будут судить семерых уклонистов

СЕГОДНЯ 08:21 2019-09-16T08:21:24+03:00

Им грозит до двух лет тюрьмы и армия

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Срок службы в российской армии всего год. Многие обязанности, которые раньше были привычны для солдата (чистка картошки, уборка территории), сейчас выполняют нанятые люди. И, в принципе, не служба - почти курорт. Но находятся те, кто по-прежнему готовы на многое, чтобы не топтать сапоги. Государство предусмотрело для уклонистов весьма суровое наказание.

В Астрахани задержали семерых мужчин от 19 до 25 лет, которые скрываются от военкомата, чтобы не идти в вооруженные силы. В отношении всех возбудили семь уголовных дел по статье 328 УК РФ.

- Теперь им грозит до двух лет лишения свободы. Причем даже если они отсидят полный срок, им все равно придется идти в армию и отслужить полный срок, - сообщили «КП-Волоград» в СУ СК по Астраханской области.

Так что призывная комиссия просит всех, кто получил повестку, являться в военкома для прохождения срочной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU