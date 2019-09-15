2019-09-15T16:59:40+03:00
Общество

Волгоградцев приглашают на ярмарку животных «Дорога домой»

Она состоится 22 сентября в Комсомольском саду
Юлия Данильченко
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Фото: приют "Дино"Фото: приют "Дино"
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Традиционно волгоградский приют «Дино» вместе с другими фондами по спасению животных организовывает акцию «Дорога домой». Ближайшая из них пройдет 22 сентября в Комсомольском саду в Центральном районе города-героя. Как обычно в воскресный день будет многолюдно и весело. Волонтеры принесут питомцев, найденных на улице и спасенных от болезней, травм и голода, а гости праздника смогут выбрать кошку или собаку на на любой вкус и цвет. Обязательно у всех животных есть ветпаспорт и необходимые прививки. С потенциальным владельцем зоозащитники заключают договор, чтобы иметь возможность интересоваться судьбой подопечных.

Все это будет происходить на фоне множества интересных мероприятий. Для горожан подготовили эстрадный концерт, мастер-классы, аквагрим, бесплатную консультацию ветеринарного врача и всевозможные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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