2019-09-15T16:40:45+03:00
Общество

Волгоградцев ждет теплая погода с ветром и кратковременными дождями

К середине рабочей недели будут небольшие осадки
Юлия Данильченко
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Сентябрь радует жителей Волгограда стабильно хорошей погодой, когда можно поехать на дачу, отдохнуть на природе или хорошо провести время в городских парках. Так будет и на новой рабочей неделе: солнечно, тепло и лишь небольшой дождь омрачит будни.

Как передают в областном ЦГМС, 16 сентября температура ночью опустится до +8…+10º, а днем поднимется до +21...+23°. Будет заметный ветер до 16 метров в секунду, но юго-западный. Во вторник 17 сентября столбик ртутного столба покажет потепление: +12…+14º; днем +22...+24°. Ветер усилится до 18 метров в секунду и будет дуть преимущественно с запада. А вот в среду лучше прихватить с собой зонтик.

- Ожидается кратковременный дождь, днем гроза. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с, порывы 13-18 м/с. Температура воздуха: ночью +11…+13º; днем +20...+22°, - передают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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