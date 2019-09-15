Проект «Первая улица Мира» посетили более 25 тысяч волгоградцев

СЕГОДНЯ 14:00 2019-09-15T14:02:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Грантовый проект «Первая улица Мира» радует волгоградцев вот уже целый год. На 80 мероприятиях за это время побывало 25 тысяч жителей и гостей Волгограда. Популярная уже среди населения «Ночь музеев», благоустройство «двора искусств» на Мира, интерактивная выставка «Живой город», акция «Окно в музей» и многое другое.

- Проводится серьезная исследовательская работа. Так, социологи провели 25 углубленных многочасовых аудиоинтервью и 10 видеоинтервью со старожилами улицы Мира. Воспоминания очевидцев — это бесценный материал, который лег в основу многих пешеходных экскурсий, лекций и выставок проекта. Также проделана большая работа по изучению фондов ВМИИ имени Машкова, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

В следующем году, а проект рассчитан на пару лет, горожан ждет много интересного: всевозможные квесты по биографиям известных людей, историческим событиям, а также круглые столы на военную тематику, и выставки и лекторий «Прочитай город».

ИСТОЧНИК KP.RU