В Астрахани заключенный напал на замначальника охраны
Уголовное дело по статье «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества» возбуждено в отношении 22-летнего заключенного астраханского СИЗО. Молодой человек напал на одного из руководителей тюрьмы. Пока неизвестно, по какой статье был осужден парень, но теперь его ждет еще один срок.
- По версии следствия, 22-летний осужденный, отбывающий наказание в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Астраханской области, отказался покинуть камеру при проведении плановых обысковых мероприятий, после чего нанес удар рукой в область груди заместителя начальника отдела охраны, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.
Подробности выясняют сотрудники правоохранительных органов, идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU