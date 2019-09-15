В Астрахани заключенный напал на замначальника охраны

СЕГОДНЯ 11:57 2019-09-15T11:57:12+03:00

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Уголовное дело по статье «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества» возбуждено в отношении 22-летнего заключенного астраханского СИЗО. Молодой человек напал на одного из руководителей тюрьмы. Пока неизвестно, по какой статье был осужден парень, но теперь его ждет еще один срок.

- По версии следствия, 22-летний осужденный, отбывающий наказание в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Астраханской области, отказался покинуть камеру при проведении плановых обысковых мероприятий, после чего нанес удар рукой в область груди заместителя начальника отдела охраны, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Подробности выясняют сотрудники правоохранительных органов, идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU