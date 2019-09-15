На севере Волгограда в тройной аварии пострадала молодая девушка

СЕГОДНЯ 10:56 2019-09-15T10:56:42+03:00

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С травмами, полученными в результате ДТП, 14 сентября в одну из больниц Волгограда доставили 24-летнюю девушку. Авария случилась около шести часов вечера в Краснооктябрьском районе. Спровоцировал ее 35-летний мужчина за рулем «Мазда СХ7». Сотрудники полиции установили детали происшествия

- Он двигался по улице Еременко со стороны Тракторозаводского района в сторону Центрального района, напротив дома №56 по улице Еременко не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди идущей автомашиной «Деу Матиз» под управлением 29-летнего водителя. От удара автомашина «Деу Матиз» по инерции совершила столкновение с движущейся впереди автомашиной «Лада 2115» под управлением 26-летнего водителя, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Девушка сидела в салоне «Матиза». От удара она получила повреждения, сейчас находится в медучреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU