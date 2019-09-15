2019-09-15T10:55:45+03:00
Звезды

Новые лекции и музыкальный проект: волгоградскому планетарию – 65 лет

Три дня горожане смогут принять участие в насыщенной программе
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба областной администрации.Фото: пресс-служба областной администрации.
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Атмосферный волгоградский планетарий знает каждый, это красивое здание в конце улицы Мира в самом сердце Волгограда. Уже скоро обители астрономических знаний исполнится 65 лет. Юбилей отметят с размахом три дня подряд - 19, 20 и 21 сентября.

В четверг в 10-00 и 14-00 гостей приглашают на премьерные лекции «Приглашение в планетарий». В этот же день при ясной погоде в 11-00, 13-00 и 15-00 пройдут дневные астрономические наблюдения, а в 19-00 - стартует музыкальный проект «В одиночестве Луны…» в исполнении оркестра «Комбо-джаз-бенд». Гостей ждут прекрасные мелодии и спецэффекты.

- 20 и 21 сентября зрителей ждет премьера музыкально-познавательной программы «Сказочный принц на большой планете» — философская сказка, объединяющая театр, науку и джаз в исполнении оркестра «Волгоградконцерта», начнется в 11-00, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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