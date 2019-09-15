2019-09-15T10:57:28+03:00
Происшествия

Под Волгоградом в ДТП погибла автоледи и пострадал 10-летний мальчик

Женщина не справилась с управлением иномарки
Юлия Данильченко
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Женщину спасти не удалось.Женщину спасти не удалось.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В списках пострадавших в авариях на волгоградских трассах за 14 сентября числятся пять человек. Еще один погибший. ДТП с летальным исходом произошло около четырёх вечера в Среднеахтубинском районе. Инспекторы ГИБДД, которые прибыли на место, смогли установить обстоятельства случившегося. Выяснилось, что автоледи попросту потеряла управление над иномаркой.

- По предварительной информации, в 16-20 часов 34-летняя женщина-водитель, управляя автомашиной «Санъенг Кайрон», двигаясь по автодороги, ведущей от районного поселка Средняя Ахтуба поселок Куйбышев, не справилась с управлением и совершила опрокидывание в кювет, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Женщина получила серьезные травмы. Приехавшие врачи, к сожалению, не смогли ее спасти. Ее 10-летний пассажир попал в больницу с серьезными травмами. По этому факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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