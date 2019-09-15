Росстат: волгоградские женщины живут дольше, чем мужчины

СЕГОДНЯ 09:10 2019-09-15T09:26:32+03:00

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На сегодняшний день в Волгоградской области проживает 2507,5 тысяч человек, почти два миллиона – в самом Волгограде, а остальные полмиллиона – жители сел и районных центров.

Росстат опубликовал данные о средней продолжительности жизни населения нашем регионе. Оказывается, она растет. Так, с 2012 по 2015 года волгоградцы в среднем жили 71 год, начиная с 2016 – уже 72, а в 2018 - 73,47 года. Примечательно, что женщины Волгоградской области по сравнению с мужчинами в среднем живут на несколько лет дольше. Если представители сильного пола доживают до 68 лет, то представительницы прекрасного пола – до 78 лет.

Кстати, могут волгоградцы похвастаться и тем, что превысили общероссийский показатель. По данным статистического ведомства, средний россиянин живет 72,91 года. Еще интересен тот факт, что горожанин на несколько лет переживает селянина.

ИСТОЧНИК KP.RU