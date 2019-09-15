2019-09-15T08:30:40+03:00
Политика

Жителям Фролово и Михайловки предложат служить по контракту

В эти города приедут мобильные комплексы отбора
Юлия Данильченко
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На предстоящей рабочей неделе в городах Фролово и Михайловка Волгоградской области будет работать новейший мобильный комплекс отбора на контрактную службу. Все желающие смогут подробно ознакомиться с условиями работы, размером зарплаты и будущими перспективами. Например, служащим предоставляют жилье, а уже через несколько лет военный и сам сможет купить квартиру или дом в ипотеку, которую оплачивает государство.

- Мобильный комплекс помогает расширить географию работы инструкторов на пунктах отбора и позволяет максимально охватить аудиторию потенциальных кандидатов на военную службу по контракту, которые проживают в муниципальных образованиях, удалённых от областного центра, -рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Южного военного округа.

СПРАВКА

Мобильный комплекс представляет собой пункт на базе шасси КамАЗ-43118, так же есть информационно-сценический модуль на прицепе НЕФАЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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