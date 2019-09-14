Из Волгограда «золото» турнира «Кожаный мяч» уезжает в Сибирь

СЕГОДНЯ 17:57 2019-09-14T17:57:04+03:00

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На неделю Волгоград превратился в поле футбольных баталий: в нашем городе прошли соревнования «Кожаный мяч». К нам приехали почти 1,3 тысячи юных футболистов из 69 регионов страны. Это ребята, которые боролись в самой старшей группе турнира - им 14-15 лет. Матчи проходили на поле стадиона «Зенит», и страсти тут кипели не меньше, чем на взрослых международных чемпионатах.

К субботе, 14 сентября, определились те команды, которые будут сражаться на медали. К сожалению, волгоградцев среди них не оказалось. Надо сказать, что Волгоградскую область на этом турнире представляла команда из Михайловки - «Витязь» - победитель регионального этапа. Но борьбу за кубок «Кожаного мяча» все-таки выиграла команда «Кристалл» из города Бердск Новосибирской области. Ей уступила в итоговом сражении команда «Лысьва» из Пермского края. Они стали вторыми. Ну а «бронзу» турнира увезла команда «Звезда» из Нижегородской области.

Награды победителям вручили заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Попков, заместитель Министра спорта РФ Марина Томилова, представители РФС, всероссийского клуба «Кожаный мяч». Отдельные призы от компании Coca-Cola - спонсора турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU