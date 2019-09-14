Футболисты «Ротора» потребовали у руководства клуба вернуть Могилевского

СЕГОДНЯ 16:58 2019-09-14T17:11:17+03:00

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Наверное, впервые за последние месяцы сегодня, 14 сентября, футболисты «Ротора» да и болельщики идут на «Волгоград Арену» уже опечаленные. Впереди игра с воронежским «Факелом» - знаковая и решающая. Причем именно от ее результата будет зависеть не только дальнейшая позиция клуба в турнирной таблице Олимп-Первенство ФНЛ, но и то в каком виде наша команда пойдет дальше. Напомним, накануне руководство клуба уволило старшего тренера команды Павла Могилевского, обвинив его в череде поражений. Футболистов это решение очень сильно «подкосило». В сети даже появилось фото коллективного письма, якобы от имени футболистов, адресованное главе облспорткомитета Александру Глинянову. В нем игроки разделяют с Могилевским все неудачи и просят оставить наставника. В пресс-службе СК "Ротор" "КП-Волгоград" информацию о существовании такого обращения не подтвердили. Но и не опровергли.

«В связи с неудовлетворительным результатом команды в последних пяти матчах, осознавая важность и значимость проведенных игр, просим вас оставить тренерский штаб во главе с Могилевским Павлом Викторовичем без изменений. Коллектив команды полностью доверяет и поддерживает тренеров, разделяет с ними ответственность за выступления команды! Павел Викторович с помощниками сумел создать боеспособный коллектив, который готов решать поставленные задачи. Надеемся на понимание руководства Волгоградской области и клуба», - сказано в письме.

Под этим текстом 23 подписи игроков «Ротора».

Однако, пока реакции руководства на это обращение нет. Возможно, все решит итог сегодняшнего матча.

ИСТОЧНИК KP.RU