2019-09-14T17:11:17+03:00
Спорт

Футболисты «Ротора» потребовали у руководства клуба вернуть Могилевского

Игроки заявили, что разделяют с тренером все поражения и промахи
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Матч с "Факелом" - переломный, а на тренерской скамье сине-голубых только Игорь Меньщиков.Матч с "Факелом" - переломный, а на тренерской скамье сине-голубых только Игорь Меньщиков.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

Наверное, впервые за последние месяцы сегодня, 14 сентября, футболисты «Ротора» да и болельщики идут на «Волгоград Арену» уже опечаленные. Впереди игра с воронежским «Факелом» - знаковая и решающая. Причем именно от ее результата будет зависеть не только дальнейшая позиция клуба в турнирной таблице Олимп-Первенство ФНЛ, но и то в каком виде наша команда пойдет дальше. Напомним, накануне руководство клуба уволило старшего тренера команды Павла Могилевского, обвинив его в череде поражений. Футболистов это решение очень сильно «подкосило». В сети даже появилось фото коллективного письма, якобы от имени футболистов, адресованное главе облспорткомитета Александру Глинянову. В нем игроки разделяют с Могилевским все неудачи и просят оставить наставника. В пресс-службе СК "Ротор" "КП-Волгоград" информацию о существовании такого обращения не подтвердили. Но и не опровергли.

«В связи с неудовлетворительным результатом команды в последних пяти матчах, осознавая важность и значимость проведенных игр, просим вас оставить тренерский штаб во главе с Могилевским Павлом Викторовичем без изменений. Коллектив команды полностью доверяет и поддерживает тренеров, разделяет с ними ответственность за выступления команды! Павел Викторович с помощниками сумел создать боеспособный коллектив, который готов решать поставленные задачи. Надеемся на понимание руководства Волгоградской области и клуба», - сказано в письме.

Под этим текстом 23 подписи игроков «Ротора».

Однако, пока реакции руководства на это обращение нет. Возможно, все решит итог сегодняшнего матча.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгоградской области пересчитали краснокнижных птиц: орлов стало больше
Потушим «Факел» вместе: перед матчем «Ротора» у «Волгоград Арены» выставят технику МЧС
Громко и задорно: по Волгограду прошагал Парад студенчества
Вместе с Собчак: в Астрахани 15 молодых пар сыграли свадьбы в пятницу 13-го
Ночью под Волгоградом водитель на иномарке сбил двух лошадей
Волгоградцев зовут поучаствовать в гражданской войне за Царицын
За сутки под колесами оказались двое волгоградских деток - 4 и 9 лет
Астраханские пограничники задержали 20 тонн «липового» спирта
Протаранил дорожный знак: в волгоградском хуторе из-за невнимательности погиб водитель-пенсионер
Более 200 тысяч волгоградцев уже сделали прививки от гриппа
В Волгограде День бега отметят «Кроссом наций»
Снизьте скорость: на астраханских трассах ожидается туман
Денежный шелест: волгоградцам покажут старинные купюры