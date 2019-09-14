2019-09-14T15:26:20+03:00
Общество

В Волгоградской области пересчитали краснокнижных птиц: орлов стало больше

А вот курганники покинули свои гнезда
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото облкомприроды.Фото облкомприроды.
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Весь год сотрудники облкомприроды следили за гнездами краснокнижных птиц, которые обитают в Волгоградской области. Недавно подвели итоги. Есть новости хорошие и не очень. Что радует: в нашем регионе увеличилась популяция журавлей-красавок и стрепетов. А еще у нас стало больше степных орлов и орлов-могильников, которые водятся в природном парке «Эльтонский».

- Если в 2018 году степного орла насчитали 14 пар, а могильника – всего 4, то в этом - 18 и 5 пар соответственно, - подытоживают орнитологи.

Запечатлели орлят и в парке «Щербаковский».

- В начале гнездового периода у орла-могильника зафиксировано, как и в прошлом году, 5 жилых гнезд. Результатом гнездования стало четыре слетка орла-могильника, - отмечают в облкомприроде. - Была зафиксирована встреча еще одного представителя Красной книги Волгоградской области – тювика европейского, но его гнезд обнаружить не удалось.

Но есть и не очень хорошие вести: численность курганника в регионе несколько снизилась – 34 пары против 46-ти в прошлом году.

Орнитологи очень просят волгоградцев внимательнее и бережнее относиться к редким видам, страдающим от беспокойства со стороны местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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