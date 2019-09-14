Потушим «Факел» вместе: перед матчем «Ротора» у «Волгоград Арены» выставят технику МЧС

СЕГОДНЯ 13:53 2019-09-14T14:03:18+03:00

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Сегодня, 14 сентября, на «Волгоград Арене» будет жарко. «Ротор» в рамках 13-го тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд ФНЛ постарается одолеть грозного соперника - воронежский ФК «Факел». Сделать это будет нелегко. Во-первых, сине-голубые никак не вернуть свой фарт и проигрывают все последние матчи. Во-вторых, накануне руководство клуба уволило старшего тренера - Павла Могилевского, а вместе с ним «Ротор» покинул почти весь тренерский состав за исключением главного наставника Игоря Менщикова. А это значит, что сегодня поддержка волгоградских болельщиков нужна команде, как никогда.

Чтобы подзадорить перед матчем фанатов, клуб даже организовал совместную акцию с региональным ГУ МЧС.

- Перед матчем у стадиона пройдет выставка пожарной техники. Все болельщики смогут сфотографироваться с настоящими действующими пожарными машинами и примерить на себя роль борцов с огнём. Заряжайте ваши камеры и приходите пораньше на стадион, - зазывает «Ротор». - Наши спасатели, как видите, уже готовы к борьбе. Надеемся, на такую же племенную поддержку трибун. Потушим "Факел" вместе!

Начало матча - в 18.00 (время местное).

ИСТОЧНИК KP.RU