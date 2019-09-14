Громко и задорно: по Волгограду прошагал Парад студенчества

СЕГОДНЯ 12:37 2019-09-14T12:37:01+03:00

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Красивые, счастливые, с твердыми намерениями и светлым взглядом в будущее - это все о них - о первокурсниках, которые пришли сегодня, 14 сентября на площадь Павших Борцов в Волгограде, чтобы принять участие в параде студенчества. Уже стало доброй традицией проводить подобное мероприятие в начале сентября. Этот год - не исключение. Сегодня, как рассказали «КП-Волгоград» в администрации региона, в колонну встали более восьми тысяч первокурсников из 31 учебной организации области.

В час дня Парад студенчества стартовал от здания Нового экспериментального театра далее по аллее Героев, нижней и верхней террасам набережной, рокадной дороге к площади у музея «Россия — моя история», где пройдут основные торжества.

- Сначала пройдет официальная часть - состоится награждение лучших студентов, благодарственные письма получат 25 человек. А затем здесь пройдет праздничный концерт. Одним из ярких событий праздника станет выступление волгоградских участников Всероссийского фестиваля творческих сообществ «Таврида АРТ», молодежных коллективов, - отмечают в обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU