Вместе с Собчак: в Астрахани 15 молодых пар сыграли свадьбы в пятницу 13-го

СЕГОДНЯ 11:58 2019-09-14T12:00:29+03:00

Для некоторых молодоженов именно эта дата стала счастливой. Фото с сайта Астраханского ЗАГСа.

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Свадьбы по пятницам давно не редкость, но дату «пятница 13-е» раньше как-то молодожены старались избегать. А вот в последние годы, то ли молодые люди стали менее суеверны, то ли наоборот в погоне за экстримом смело выбирают этот день для бракосочетаний. Например, во Дворце бракосочетаний города Астрахани 13-го сентября было зарегистрировано 15 браков.

Впрочем, чего уж говорить, если даже Ксенья Собчак и ее новый суженый Константин Богомолов выбрали для свадьбы именно эту «чертовскую» пятницу. И даже приехали на бракосочетание на катафалке.

Астраханские пары, конечно, на такой хайп не решились, но некоторые свадьбы тоже были неординарными и стильными.

Специалисты органов ЗАГС спросили женихов и невест, почему они рискнули выбрать именно этот день для регистрации брака. Так, молодожены Руслан Назаркин и Дарья Комиссарова ответили, что совсем не суеверны, и даже рады, что дата такая запоминающаяся. Павел Борисов и Екатерина Захарова вообще не обратили внимание на необычную дату при выборе число для бракосочетания. А Александр Севрюгин и Татьяна Юкка наоборот считают это добрым предзнаменованием.

«Для нас 13-ое – счастливое число. Мы сегодня самые счастливые на свете, ни в какие приметы не верим». После невеста добавила: «Я, кстати, и родилась в пятницу, 13-ого», - цитируют молодоженов в службе актов записи гражданского состояния Астраханской области.

Еще одна астраханская пара - Сергей Сороколетов и Татьяна Селезнева - признались, что выбрали именно эту пятницу, поскольку познакомились ровно 10 лет назад 13 сентября.

Что тут скажешь, кроме как - совет да любовь!

ИСТОЧНИК KP.RU