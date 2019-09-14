Ночью под Волгоградом водитель на иномарке сбил двух лошадей

СЕГОДНЯ 11:11 2019-09-14T11:11:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Как можно не заметить на дороге лошадей? Да, очень легко. Особенно, когда ты мчишься ночью по проселочной и неосвещенной дороге. Вот так и 49-летний водитель ехал примерно в 23.30 по дороге со стороны поселка Быково в сторону хутора Прудентов, когда перед машиной внезапно выбежали две лошади. Он, конечно же, резко нажал на тормоз, но столкновения избежать не удалось. И только по счастливой случайности все остались живы - и лошади, и люди.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, в аварии пострадала только 75-летняя женщина, которая ехала на пассажирском сидении «Рено Логан». Ее с травмами увезли в больницу. Лошади отделались испугом.

ИСТОЧНИК KP.RU