2019-09-14T11:02:47+03:00
Звезды

Волгоградцев зовут поучаствовать в гражданской войне за Царицын

Историки покажут реконструкцию боев между Красной и Белой армией
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Вы никогда не хотели б оказаться в гуще событий Гражданской войны 1918 года? Посмотреть, как шли бои между Красной и Белой армией за Царицын, как и чем жили люди в то время, что ели, что носили? Так вот, у вас будет такая возможность окунуться в ту атмосферу. Музей-заповедник «Старая Сарепта» вместе с коллегами из ВРО РВИО подготовил историческую интерактивную программу, посвященную столетию боев за Царицын в ходе Гражданской войны.

- Реконструкторы покажут вооружение и обмундирование участников Гражданской войны, расскажут редкие исторические факты и подробности боев при обороне Царицына. Сотрудники музея-заповедника продемонстрируют быт мирных граждан того времени, и расскажут как изменила Гражданская война жизнь немецкой колонии и народов Нижнего Поволжья. Вы сможете увидеть даже воссозданный полевой лазарет, посмотреть, как и чем лечили бойцов, - рассказывают организаторы.

А еще гостям приготовят кашу, какую ели красногвардейцы. Для этого специально сварят ее в полевой кухне Российской Императорской армии образца 1909 года.

Мероприятие пройдет 21 сентября с 12.00 до 17.00.

запись по телефону: 67-33-02

ИСТОЧНИК KP.RU

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