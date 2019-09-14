За сутки под колесами оказались двое волгоградских деток - 4 и 9 лет

СЕГОДНЯ 09:57 2019-09-14T09:57:49+03:00

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Некоторые бабушки, несмотря на почтенный возраст, так и норовят перебежать дорогу в неположенном месте. Итог обычно предсказуем: ДТП с пострадавшими. Вот еще одна такая 63-летняя пенсионерка понадеялась на «авось успею», а ее одногодка - 63-летний водитель «Киа Сид» - не думал, что прыткая бабушка побежит под колеса. В результате пенсионерка с травмами в больнице, а пожилой водитель - в стрессе.

Но еще хуже, когда по примеру таких бабушек на дорогу выбегают дети. Вот за минувшие сутки - 13 сентября - сразу двое деток оказались под колесами. 31-летний водитель «ЗАЗ Шанс» сбил 9-летнюю девочку в Трактторозаводском районе Волгограда. Причем ребенок переходила дорогу по «зебре». Школьницу увезли с места ДТП в болльницу.

А в Михайловском районе по вине нерадивых взрослых, которые не следят за детьми, на проезжей части под колесами оказался 4-летний мальчишка. Он буквально выскочил на дорогу перед «Фольксваген Поло», за рулем которого был 63-летний мужчина. Итог печальный - ребенок получил травму и оказался в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU