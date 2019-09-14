Астраханские пограничники задержали 20 тонн «липового» спирта

СЕГОДНЯ 09:31 2019-09-14T09:31:04+03:00

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Автомобильный пункт пропуска на границе РФ «Караузек» - один из самых крупных на юге страны, поток машин и грузов огромный, но и нарушений не счесть. Вот недавно сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области задержали фуру с «липовым» спиртом.

При проверке документов водитель автомобиля «DAF» - гражданин Республики Казахстан - предоставил накладные на груз, согласно которым в емкостях был изопропиловый спирт объемом 20 тысяч тонн. Однако, сотрудники погранконтроля усомнились в подлинности паспорта на груз и решили перепроверить содержимое. Не зря. Выяснилось, что в емкости не технический растворитель (каковым является изопропанол), а натуральный спирт этиловый, стоимость которого оценивается в 2 миллиона рублей.

- В следственном отделе Астраханского линейного отдела МВД России на транспорте завели на нарушителя уголовное дело. А транспортная прокуратура поддержала это решение, - сообщают в Южной транспортной прокуратуре. - Ход расследования взят прокурором на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU