Протаранил дорожный знак: в волгоградском хуторе из-за невнимательности погиб водитель-пенсионер

СЕГОДНЯ 09:14 2019-09-14T09:14:40+03:00

А в Волжском молодой водитель врезался в дерево: он и его друг в больнице

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«Ну, куда ж вы так торопитесь?» - уже хочется кричать от отчаяния, читая аварийные сводки волгоградского Главка. За минувшие сутки опять в ДТП есть погибшие и пострадавшие. Так, в Нехаевском районе 69-летний водитель на «Ладе Гранта» так разогнался по дороге в хуторе Захоперский, что в какой-то момент не справился с управлением и врезался в дорожный знак. Машина от удара съехала в кювет.

- Водитель погиб на месте, - сообщают в ГУ МВД по региону.

Не внимательным на дороге оказался и 20-летний парень за рулем «Фольксваген Тигуан». Молодой человек мчался по улице Оломоуцкой в Волжском, да так увлекся, что не справился с управлением и врезался в дерево. Машина вдребезги, водитель и его 19-летний пассажир - в больнице.

Еще один нерадивый водитель - 52 лет - на своем «Шевроле Нива» чуть не завез на тот свет себя и своего 54-летнего пассажира. Он тоже не справился с управлением на трассе «М-6 «Каспий» по дороге из поселка Гумрак в хутор Качалино, тоже улетел с дороги в кювет и перевернулся. Водитель и его пассажир получили травмы, но от госпитализации отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU