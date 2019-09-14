Более 200 тысяч волгоградцев уже сделали прививки от гриппа

СЕГОДНЯ 08:52 2019-09-14T08:52:23+03:00

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По всей стране, и в Волгоградской области в том числе, началась прививочная кампания против гриппа. В медучреждениях и на предприятиях массово вакцинируют людей, в первую очередь детей, беременных женщин и работников, чья профессия связана с тесным контактом с большим числом людей. И только за первые две недели в Волгоградской области уже успели сделать прививки более 210 тысячам наших жителей. В числе которых - 60 тысяч детей.

- На сегодняшний день в регионе от гриппа привили 8,4% жителей. Первая партия вакцины поступила в Волгоградскую область в конце августа, вторая поступит в ближайшее время. Всего в текущем году профилактической акцией планируется охватить не менее 1,2 миллиона жителей, - отмечают в обздраве.

Медики напоминают: период с сентября по ноябрь - оптимальное время для иммунизации против гриппа. К эпидпериоду у человека как раз сформируется иммунитет.

- На данный момент заболеваемость гриппом и ОРВИ не превышает пороговых значений по всем возрастным группам, - уточняют в комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU