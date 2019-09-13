2019-09-13T20:05:29+03:00
Спорт

В Волгограде День бега отметят «Кроссом наций»

Также 21 сентября пройдет «Цифровой забег»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Свой первый километр смогут пробежать и самые маленькие участники.Свой первый километр смогут пробежать и самые маленькие участники.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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21 сентября в России отмечают День бега. В этот день городах проходят всевозможные спортивные мероприятия. Волгоград не исключение. У нас к этому празднику будет приурочен «Кросс наций». Пройдет он на «дороге болельщиков» - между ЦПКиО и «Волгоград Ареной».

- Принять участие в забеге сможет любой желающий с любым уровнем спортивной подготовки. Будут забеги на несколько дистанций: 4, 8 и 12 километров, а для тех, кто пока не готов покорять такие расстояния, предусмотрены массовый оздоровительный забег на тысячу метров, - рассказывают «КП-Волгоград» в облспотркомитете.

Кроме того, 21 сентября в Волгограде впервые состоится Цифровой забег», приуроченный к переходу России на цифровое телевещание.

- В этом забеге на дистанцию один километр примут участие дети 9 лет и младше, - поясняют в администрации. - По традиции вместе с горожанами в одной колонне побегут профессиональные атлеты и ветераны спорта, почетными гостями станут олимпийские чемпионы.

Ну и, естественно, гостей праздника ждет культурно-развлекательная программа, интерактивные площадки и подарки.

- Все участники километрового забега «Кросса нации-2019» получат памятные медали, а победители «Цифрового забега» - ТВ-тюнеры, - заманивают организаторы.

Официальное открытие соревнований состоится в 10 часов утра, перед этим все желающие приглашаются на зажигательную совместную зарядку.

ВАЖНО!

Чтобы принять участие в забегах «Кросса нации-2019» и «Цифровом забеге», необходимо пройти регистрацию, которая состоится в среду, 18 сентября, с 14 до 19 часов в манеже ВГАФК по адресу: Волгоград, ул. Маршала Чуйкова, 75. Подробная информация — на сайте облспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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