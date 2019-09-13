Снизьте скорость: на астраханских трассах ожидается туман
Осень капризная: днем заигрывает солнышком, а по ночам может и подморозить. Так, в ближайшие часы на территории Астраханской области значительно снизится температура воздуха и осядет туман. ФКУ Упрдор «Каспий», основываясь на прогнозах синоптиков, выдало срочное предупреждение водителям: что в ночь с 13-го на 14 сентября, а также 14 сентября утром на астраханских трассах местами ожидается туман при видимости 300-800 метров.
В связи с чем обращаются к водителям и пешеходам: будьте предельно внимательными на дороге, соблюдайте правила дорожного движения и технику безопасного поведения при неблагоприятных метеоусловиях!
- Учтите текущую дорожную обстановку при планировании поездок по федеральным трассам Астраханской области, - настаивают в организации.
Отметим, что в субботу, 14 сентября, в Астрахани днем температура воздуха будет достигать +28…+30°C. В последующие дни и вовсе местами зашкалит на 30-ти градусную отметку. А вот ночью столбик термометра опустится до +13 до +15°C.
ИСТОЧНИК KP.RU