2019-09-13T19:19:22+03:00
Общество

Снизьте скорость: на астраханских трассах ожидается туман

Ночью с 13 на 14 сентября в Астраханской области на дорогах будет плохая видимость
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Осень капризная: днем заигрывает солнышком, а по ночам может и подморозить. Так, в ближайшие часы на территории Астраханской области значительно снизится температура воздуха и осядет туман. ФКУ Упрдор «Каспий», основываясь на прогнозах синоптиков, выдало срочное предупреждение водителям: что в ночь с 13-го на 14 сентября, а также 14 сентября утром на астраханских трассах местами ожидается туман при видимости 300-800 метров.

В связи с чем обращаются к водителям и пешеходам: будьте предельно внимательными на дороге, соблюдайте правила дорожного движения и технику безопасного поведения при неблагоприятных метеоусловиях!

- Учтите текущую дорожную обстановку при планировании поездок по федеральным трассам Астраханской области, - настаивают в организации.

Отметим, что в субботу, 14 сентября, в Астрахани днем температура воздуха будет достигать +28…+30°C. В последующие дни и вовсе местами зашкалит на 30-ти градусную отметку. А вот ночью столбик термометра опустится до +13 до +15°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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