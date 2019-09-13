Денежный шелест: волгоградцам покажут старинные купюры

СЕГОДНЯ 19:08 2019-09-13T19:08:36+03:00

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Музей-заповедник «Старая Сарепта» не перестает удивлять волгоградцев и гостей города необычными мероприятиями. Вот еще одну удивительную выставку подготовили. Она называется «Денежный шелест в осенней Сарепте», и посвящена, конечно же, деньгам.

Те, кто придет в музей 17 сентября, увидит действительно редкие бумажных денежных знаков из фондов заповедника.

На выставке будут представлены боны Венгрии, Германии, Казахстана, Камбоджи, Украины, денежные знаки Временного правительства 1917 года, русско-азиатского банка и другие, - рассказывают в музее.

Кто не знает или забыл: бона - это такой бумажный денежный знак, который когда-то находился в обращении или находится в современном обращении. Боны, которые вышли из обращения, являются одним из интереснейших видов источников изучения ушедшей эпохи. Гостей ждут в 14.00.

Отметим, что выставка проходит в рамках проекта «Двенадцать», запущенного в честь тридцатилетия «Старой Сарепты». Она будет открыта для посещения в течение месяца и каждую субботу в 12.00 будет проходить экскурсия.

Справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 и 51-67-49.

ИСТОЧНИК KP.RU