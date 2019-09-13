2019-09-13T18:26:06+03:00
Общество

14 и 15 сентября в Волгограде ограничат движение по центральным улицам

В выходные дни в городе пройдет ряд мероприятий
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Водители, следите за дорожными указателями.Водители, следите за дорожными указателями.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В выходные дни - 14 и 15 сентября - в Волгограде пройдет сразу несколько масштабных мероприятий: парад студенчества, полумарафон, велопарад. Сотни, а то и тысячи горожан придут на праздник. Ради их безопасности несколько улиц в центре города сделают пешеходными.

Так, уже 13 сентября с 22.00 будет ограничен въезд транспорта на площадь Павших борцов и на парковочную площадку у музея «Россия – моя история».

В субботу по Волгограду пройдет парад студентов. Колонна стартует в 12.00 от площади Павших борцов. Оттуда участники спустятся по Аллее Героев до рокадной дороги через верхнюю террасу Центральной набережной и улицу Краснознаменскую. Парад завершится праздничным концертом на площадке у интерактивного музея «Россия – моя история». Соответственно, с 07.00 до 16.00 14 сентября пешеходными станут прилегающие к площади Павших борцов дороги, а также улицы по маршруту движения колонны, в том числе рокадная дорога от улицы Пугачевской до улицы Комсомольской.

- По мере прохождения шествия движение автомобилей будет возобновлено, - уточняют в мэрии.

15 сентября, на улицах Чуйкова, Крылова и нарокадной дороге пройдет традиционный волгоградский полумарафон «Гандикап 2019». Эти улицы с 20.00 14 сентября до 13.00 15 сентября станут пешеходными.

Также в воскресенье состоится очередной велопарад. Он стартует в 13.00 в Краснооктябрьском районе. Участники проедут от театра «Царицынская опера» до площади Советской по Первой продольной магистрали.

- На период проведения велопарада движение транспорта на правой крайней полосе магистрали в южном направлении будет приостанавливаться по мере движения колонны, - предупреждают в администрации Волгограда.

Водителей просят учесть перекрытия дорог при составлении маршрутов движения по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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