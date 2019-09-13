2019-09-13T16:33:06+03:00
Происшествия

Авторемонтное предприятие из Камышина украло деньги у Минобороны РФ

Грузовики ремонтировали военнослужащие, а деньги получал директор компании
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Этот бизнесмен из Камышина украл деньги по контракту у Министерства Обороны России. Обвел вокруг пальца, а получил за это всего полтора года условного срока. Такой вердикт сегодня вынес городской суд Камышина Волгоградской области.

Речь идет о руководителе ООО «АС» Камышин. Это предприятие, как субподрядчик, в рамках контракта в Министерством обороны РФ должно было ремонтировать «КАМАЗы», которые состояли на вооружениив воинской части № 74507. Но, как выяснилось, директор предприятия послал в Минобороны фиктивные акты о выполненных работах по замене шин на грузовиках. И получил по этим документам деньги в рамках контракта. А на самом деле, как выяснили сотрудники УФСБ по Волгоградской области, шины меняли военнослужащие собственными силами.

- Суд признал генерального директора ООО «АС» виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно, - гласит вердикт Камышинского суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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