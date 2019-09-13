Пожар в наркодиспансере Волгограда выгнал пациентов на улицу
В Волгоградском областном наркологическом диспансере, который расположен в Тракторозаводском районе Волгограда, случился переполох. Виной тому стал пожар, который вспыхнул на четвертом этаже медучреждения.
«Дым валит прямо из здания», «Людей эвакуируют», - пишут очевидцы в соцсетях.
Фото Ольга Банникова.
Слухи о пожаре «КП-Волгоград» подтвердили в ГУ МЧС по региону.
- Действительно, пожар вспыхнул в наркодиспансере. Сообщение о возгорании в здании № 8 на улице Дегтярева поступило на пульт диспетчера в 16.30. В срочном порядке к месту ЧП направили наряды спасателей. На месте выяснилось, что загорелись вещи площадью 20 квадратных метров. Первым делом были эвакуировано 15 человек, которые на момент ЧП находились в диспансере. В 16.52 пожар потушили. По предварительным данным погибших и пострадавших нет, - отчитываются в пожарном ведомстве.
Очевидцы рассказывают, что пожар вспыхнул в отделении, где лечатся несовершеннолетние.
ИСТОЧНИК KP.RU