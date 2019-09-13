2019-09-13T16:16:31+03:00
Происшествия

Пожар в наркодиспансере Волгограда выгнал пациентов на улицу

Загорелись вещи на четвертом этаже здания
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото Ольга Банникова.Фото Ольга Банникова.
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В Волгоградском областном наркологическом диспансере, который расположен в Тракторозаводском районе Волгограда, случился переполох. Виной тому стал пожар, который вспыхнул на четвертом этаже медучреждения.

«Дым валит прямо из здания», «Людей эвакуируют», - пишут очевидцы в соцсетях.

Фото Ольга Банникова.

Фото Ольга Банникова.

Слухи о пожаре «КП-Волгоград» подтвердили в ГУ МЧС по региону.

- Действительно, пожар вспыхнул в наркодиспансере. Сообщение о возгорании в здании № 8 на улице Дегтярева поступило на пульт диспетчера в 16.30. В срочном порядке к месту ЧП направили наряды спасателей. На месте выяснилось, что загорелись вещи площадью 20 квадратных метров. Первым делом были эвакуировано 15 человек, которые на момент ЧП находились в диспансере. В 16.52 пожар потушили. По предварительным данным погибших и пострадавших нет, - отчитываются в пожарном ведомстве.

Очевидцы рассказывают, что пожар вспыхнул в отделении, где лечатся несовершеннолетние.

ИСТОЧНИК KP.RU

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