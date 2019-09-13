2019-09-13T15:45:54+03:00
Общество

В Горпитомнике Волгограда строят десятки новых вольеров для бездомных собак

Сюда будут привозить на обследование беспризорных животных
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сюда на обследование и лечение будут свозить беспризорных хвостатых. Фото администрации Волгограда.Сюда на обследование и лечение будут свозить беспризорных хвостатых. Фото администрации Волгограда.
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От волгоградцев часто можно услышать жалобы на стаи бездомных собак, которые держат в страже дворы и целые улицы. Одни требуют оградить их от такого соседства, другие - настаивают на гуманности. Власти Волгограда, кажется, нашли золотую середину в этом споре. Отловленных собак свозят в Горпитомник, где ветеринары их обследуют, при необходимости лечат, а после передают волонтерам. Чтобы охватить больше беспризорных животных такой работой, сейчас в питомнике строят новые вольеры.

- Десять вольеров площадью около 150 квадратных метров уже готовы принять первых «постояльцев». Еще несколько десятков вольеров - в процессе: рабочие возвели для них основание, - рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии.

Из питомника собак передают волонтерам, которые уже ищут хвостатым новых хозяев. Только с начала текущего года МКП «Горпитомник» передал волонтерам около 800 собак. Кстати, в этом году администрация выделила зоозащитникам 2,5 миллиона рублей грантов. Конкурс выиграли Волгоградский областной благотворительный фонд защиты животных и благотворительный фонд помощи бездомным животным «Лисена». Эти деньги также пойдут на вольеры для бездомных собак и на другие мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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