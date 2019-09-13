Под Астраханью полыхает остров: город утопает в дыму

СЕГОДНЯ 14:49 2019-09-13T14:49:24+03:00

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Астраханская область снова в дыму. Несмотря на сентябрь, солнце на юге России палит нещадно, и число ландшафтных пожаров выросло в несколько раз. Уже сутки астраханские пожарные борются с возгоранием на острове Крестовый Камызякского района. Ситуацию осложняет тот факт, что остров находится в раскатной части (в 15-ти километрах южнее населенного пункта Каспий), и полыхает камыш.

По данным ГУ МЧС по Астраханской области, к тушению пожара привлечены силы РСЧС в составе 12 единиц техники, в том числе 9 плавсредств и 36 человек личного состава, из них от МЧС Росси 27 человек и 3 единицы техники. На месте также работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, организовано взаимодействие с Астраханским государственным биосферным заповедником и органами местного самоуправления.

- Угроза населенным пунктам отсутствует. Ситуация находится на контроле, - успокаивают в ведомстве.

Тем временем, дым застилает Астраханскую область. Добавляют гари и пожары в соседней Республике Казахстан: там горит степь и северо-восточный ветер несет копоть в сторону Володарского, Камызякского, Приволжского районов и города Астрахани.

ИСТОЧНИК KP.RU