Волгоградцу, убившему жену фермера на глазах двух детей, дали 17 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 14:25 2019-09-13T14:26:02+03:00

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Жуткое преступление произошло в октябре 2018 года. В селе Варламов Городищенского района зверски убили молодую женщину.

Окровавленное тело супруги, завернутое в покрывало, нашел муж. Он с утра ушел по делам, оставив любимую жену и двоих маленьких детей суетиться по хозяйству. Когда вернулся, в доме были следы борьбы. В одной из комнат прятались испуганные дети, которые стали свидетелями кровавой драмы.

Мотив следователи установили почти сразу. В доме хранилась большая сумма денег. Ее убийца просто не успел взять. Мужчина занималась фермерством, главой КФХ был отец. Среди чужих были только работники, возводившие во дворе гараж. Когда начали проверять, выяснили странное поведение одного из них. 21-летнего молодого человека задержали. И он рассказал, что произошло тем жутким утром.

Василий Комов вырос в детском доме, в 17 лет его взяли под опеку. Когда он окончил школу, перебрался в Волгоград. Мечтал стать юристом, ведь они много зарабатывают. Но как оказалось, учеба в вузе удовольствие не из дешевых. Он пытался подзаработать, но набрать сто тысяч, расклеивая объявления сложно. И тогда он вспомнил, что когда шабашил на хуторе Варламов – строил гараж фермеру, видел у него в доме пачки пятитысячных купюр.

Он отправился в деревню вечером, переночевал в вагончике, а утром постучался в дверь. Ему открыла жена хозяина, которая возмутилась столь неожиданному визиту. Тогда молодой человек накинул на нее покрывало и стал бить женщине кувалдой, которую заранее взял с собой. В доме были еще дети, которые видели кровавую сцену, но они поспешили спрятаться.

Забрать деньги Комов не успел – домой вернулся хозяин. Он выпрыгнул через окно и по полям добрался до дороги, а потом в город.

Правда, во время суда обвиняемый резко поменял показания. Мол, все задумал не он, а его друзья-шабашники. Именно они проникли дом, а он стоял на страже и когда появился муж, просто сбежал. К убийству не имеет никакого отношения.

Но эта версия не имела доказательства, а первоначальные показания подтвердились всеми экспертизами, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгоградской области.

Суд вынес приговор. Волгоградца приговорили к 17 годам и 10 дням лишения свободы в колонии строгого режима. Также он обязан выплатить полтора миллиона компенсации морального ущерба вдовцу.

Приговор в законную силу еще не вступил и обвиняемый может обжаловать его в областной инстанции, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU