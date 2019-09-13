В Астрахани таксиста, сбившего ребенка и сбежавшего с места ДТП, нашли по камерам

СЕГОДНЯ 14:04 2019-09-13T14:31:42+03:00

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Двое суток вся полиция Астрахани искала водителя, который сбил 10-летнюю девочку на улице Дзержинского в Трусовском районе. Этот таксист не просто наехал на ребенка, он еще и трусливо сбежал с места ДТП, оставив малышку на дороге. Но мужчину нашли и теперь он поплатится за все.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/731915" frameborder="0"></iframe> В Астрахани на видео попал водитель, сбивший школьницу и сбежавший с места аварии.

Случилось это 9 сентября примерно в 12.40. В это время девочка возвращалась из школы домой, она как раз переходила дорогу по «зебре», когда ее сбила легковушка. Ребенок получил серьезные ушибы нижних конечностей. После того, как водитель сбежал, на помощь школьнице пришли очевидцы. Они и рассказали полицейским приметы преступника.

Но главную помощь в поисках нарушителя оказала стражам порядка запись с видеокамеры наблюдения, установленной на аптеке, которая находится как раз неподалеку. Именно по видео и нашли преступника.

- Сейчас мужчину привлекли к ответственности за оставление места происшествия. По этой статье ему грозит арест на срок от 15 суток до полутора лет с лишением права управления. Госавтоинспекция проводит административное расследование, - уточняют «КП-Волгоград» в УМВД России по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU