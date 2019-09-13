Волгоградский священник вытащил дедушку-инвалида из горящего дома

СЕГОДНЯ 13:32 2019-09-13T13:33:23+03:00

Сам батюшка себя героем вовсе не считает, говорит, подвиги - это их каждодневный труд. Фото Волгоградской епархии.

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Случилось это в станице Тишанской Нехаевского района Волгоградской области еще в августе. В тот день клирик Кирилл Щеглов назначил там проведение молебна. Подъезжая к станице, он увидел густой черный дым, исходящий с окраины. Селяне рассказали батюшке, что загорелся дом, в котором живет старенький дедушка.

- Когда мы подъехали к месту, дом полыхал вовсю. Люди рассказали, что внутри находится 84-летний дедушка, прикованный к кровати после инсульта, и вероятнее всего уже задохнулся. Не знаю, что движило мной в тот момент, но я в чем был - епитрахиль, крест - кинулся в дом. Все было в дыму, поэтому я на животе прополз сначала в одну комнату - не нашел, пополз в другую и по пути уже обнаружил на полу старика. Он лежал, хрипел и пытался выползти. Я стал кричать и звать на помощь. Но люди боялись заходить внутрь, это я потом уже узнал, что в горящей кухне стояли два полных баллона с газом. Но с Божьей помощью я вытащил Василия, - рассказывает священнослужитель.

Признается, что осознал все происшедшее он уже позже. На следующий день клирик проведал дедушку в больнице. Говорит, он стал ему теперь, как родной.

Митрополит Волгградский и Камышинский Феодор вручил награду клирику во время празднеств всех святых Волгоградской земли. Фото Волгоградской епархии.Фото Волгоградской епархии.

За этот подвиг Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор наградил клирика Урюпинской епархии иерея Кирилла Щеголева медалью священномученика Николая Попова второй степени.

ИСТОЧНИК KP.RU