2019-09-13T12:44:12+03:00
Происшествия

В Астрахани судят мужчину, который убил ухажера своей бывшей супруги

О преступлении сообщил сын обвиняемого
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчине грозит большой срок.Мужчине грозит большой срок.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Жуткое убийство произошло в Ленинском районе Астрахани весной этого года. 40-летний астраханец набрался уже с утра. И решил проведать бывшую супругу, которую он уже не раз просил вернуться к нему. Но экс-жена была дома не одна. К ней зашел в гости знакомый. Это стало причиной большой ссоры между мужчина. Бывший супруг напал на соперника: он забил его до смерти. Сопротивляться здоровому пьяному мужику новый кавалер не смог.

Астраханец понял, что натворил и решил спрятать тело. Он оттащил его к реке и сбросил в воду. Свидетелем этой сцены стал сын убийцы. Мужчина пригрозил ему расправой, если он проболтается. Но школьник не стал покрывать безумного родителя, а рассказал все полиции.

Его отца нашли через несколько дней. Через пару недель смогли обнаружить в реке и тело.

- Сейчас мужчине грозит большой срок за убийство и угрозу убийством. Уголовное дело передали в суд, - сообщили "КП-Волоград" в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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