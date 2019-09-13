2019-09-13T12:05:27+03:00
Происшествия

Волгоградка попала в больницу после аварии легковушки с автобусом

Машина нарушила правила
Екатерина МАЛИНИНА
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Женщине потребовалась помощь медиков.Женщине потребовалась помощь медиков.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Авария на улице Землячки в Дзержинском районе произошла ближе к 12 часам дня. Автобус №35 следовал по своему обычном маршруту. Неожиданно со второстепенной дороги выскочила легковушка. Водитель, видимо, решил проскочить, но не успел. Шофер общественного транспорта пытался избежать столкновения ,дал по тормозам, но удар был все равно сильный. В итоге многие пассажирыв салоне упали. Одна из женщин при этом получила травмы. На место ЧП сразу же вызвали сотрудников ГИБДД и медиков. Последние оказали бабушке помощь и отвезли в больницу.

- Всех, кто был в салоне автобуса, пересадили с имеющимися билетами на другой рейс. Чтобы не лишать волгоградцев транспорта, на линию вывели дополнительную машину, которая на время заменила попавшую в аварию, - сообщили "КП-Волгоград" в администрации Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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