2019-09-13T12:02:55+03:00
Происшествия

Волгоградку, обманувшую 28 пенсионеров, отправили на три года в колонию

Женщина с сообщником заработали на телефонных аферах 1,7 миллиона рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде апелляционный суд согласился с вердиктом Волжского суда и отправил 30-летнюю Марию Денисову на три года в колонию-поселение. Женщину взяли под стражу прямо в зале суда.

Эта волжанка со своим сообщником почти полгода наживалась на доверчивости наших пенсионеров. Парочка «разводила» стариков на деньги по телефону. Таких, как они, называют телефонные мошенники. Действовали они по накатанной схеме: звонили пожилым людям и сообщали, что их родственник - сын/дочь/внук и так далее - попал в криминальную историю и ему грозит тьрьма. И тут же предлагали уладить вопрос за определенную сумму. Люди соглашались. За деньгами к жертвам приезжала Денисова. Она забирала себе часть суммы, а оставшееся перечисляла сообщнику.

Как рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, по такой схеме парочка действовала с мая по октябрь 2018-го. За эти месяцы они успели обмануть 28 человек, и выманить у них в общей сложности 1,7 миллиона рублей.

Поймали Денисову в момент, когда она получала 50 тысяч рублей от очередной жертвы. Свою вину женщина полностью признала. Однако, посчитала приговор Волжского суда слишком суровым и попыталась оспорить его. Не удалось.

- Уголовное дело в отношении сообщника Денисовой выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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