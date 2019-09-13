2019-09-13T11:38:35+03:00
Происшествия

Волгоградец поджег бензобак угнанной машины, чтобы посмотреть взрыв

Молодому человеку грозит тюрьма
Екатерина МАЛИНИНА
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Машина сильно повреждена.Машина сильно повреждена.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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У 57-летнего жителя Центрального района угнали любимицу «Ниву» прямо от дома, пока он спал. Мужчина сразу же отправился в полицию, где написал заявление. К счастью автомобилиста, недалеко от места кражи располагались камеры видеонаблюдения. По ним-то и установили преступника. Им оказался 19-летний волгоградец.

Парень сначала прокатился на угнанном внедорожнике до Кировского района. Затем снял аккумулятор, чтобы продать. Напоследок решил машину не просто поджечь, а поджечь бензобак: уж очень хотелось посмотреть большой «барабум». Хорошо, что подозрительного молодого человека и начинающийся пожар заметили жители двора. Они своими силами потушили огонь, не допустив большого ЧП.

Ну а угонщика задержали сотрудники полиции.

- Ему сейчас грозит уголовный срок за угон, за умышленное повреждение имущества и за «кражу». Кстати, до этого он уже был судим, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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