Волгоградец поджег бензобак угнанной машины, чтобы посмотреть взрыв
У 57-летнего жителя Центрального района угнали любимицу «Ниву» прямо от дома, пока он спал. Мужчина сразу же отправился в полицию, где написал заявление. К счастью автомобилиста, недалеко от места кражи располагались камеры видеонаблюдения. По ним-то и установили преступника. Им оказался 19-летний волгоградец.
Парень сначала прокатился на угнанном внедорожнике до Кировского района. Затем снял аккумулятор, чтобы продать. Напоследок решил машину не просто поджечь, а поджечь бензобак: уж очень хотелось посмотреть большой «барабум». Хорошо, что подозрительного молодого человека и начинающийся пожар заметили жители двора. Они своими силами потушили огонь, не допустив большого ЧП.
Ну а угонщика задержали сотрудники полиции.
- Ему сейчас грозит уголовный срок за угон, за умышленное повреждение имущества и за «кражу». Кстати, до этого он уже был судим, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU