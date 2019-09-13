2019-09-13T10:01:13+03:00
Происшествия

Астраханского чиновника оштрафовали за коммерческую деятельность

Он должен уплатить в бюджет 75 тысяч рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина ежемесячно получал 10 тысяч рублей за аренду арендованного участка земли.Мужчина ежемесячно получал 10 тысяч рублей за аренду арендованного участка земли.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В законе четко прописано: госслужащие не имеют права заниматься коммерческой деятельностью. Многие, чтобы не попасть под санкции, переписывают свое имущество: заводы-пароходы, на родственников. Правда, некоторые имеют смелость оставлять часть на себе. Так попался начальник отдела по архитектуре и землеустройству администрации МО «Город Нариманов». Мужчина заключил договор с муниципальным образованием договор аренды земельного участка с правом размещения на нем торгового павильона. А затем отдал местному коммерсанту его в аренду. Бизнесмен платил в месяц 10 тысяч рублей, которые поступали на счет чиновника. Итого набежало 290 тысяч рублей.

- Незаконный бизнес выявили сотрудники УФСБ и МВД России по Астраханской области. В отношении астраханца возбудили уголовное дело за злоупотребления должностными полномочиями и приговорили к штрафу в 75 тысяч рублей, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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